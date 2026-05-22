フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で会見に臨んだ。この日、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを表明した２人。「しょまりん」カップルは３月に選手登録をし、トヨタ自動車と所属契約を締結。２０２６―２７シーズンの秋から大会参加を予定しているという。２４年１０月頃からカップル結成と、復帰に向け準備を進めてき