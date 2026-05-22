「GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエアシリーズ」とは？ GRヤリス／GRカローラ・パフォーマンスソフトウエア”サーキット”｜GR Yaris/GR Corolla Performance Software“CIRCUIT” 「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を推進するGAZOO Racing（GR）は、GRヤリス／GRカローラの発売以降も、レースやラリーといっ