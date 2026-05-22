7月18日開催の『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）の対戦カード発表会見が22日に都内で行われ、バンタム級王者ダニー・サバテロの参戦が発表された。現時点では対戦相手は未定で、決定次第アナウンスされる。【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制本戦として、篠塚辰樹vs.イ・ジェフン（韓国／初参戦）、ジョニー・ケー