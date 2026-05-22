元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（43）が22日、自身のインスタグラムを更新。俳優の太川陽介＆藤吉久美子夫妻と、元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）との4ショットを公開した。【写真】太川陽介＆藤吉久美子、レアな夫婦ショット投稿で「最近の日常」「外食はあんまりしませんが、たまに集合します」と、食事シーンの写真を公開。「そして、今回は奥様も合流で、楽しすぎる夜でした また、集合しましょー」と、太