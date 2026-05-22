乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）が21日、東京ドームで開催されたコンサートでグループを卒業した。卒業コンサートには多くのOGたちや大人気芸人も来場した。グループOGの樋口日奈（28）は自身のインスタグラムストーリーズで「うめちゃんの姿が最後まで美しかった。大好きな乃木坂がそこに在りました。本当に本当にお疲れ様でした！好きだー！」と梅澤にメッセージを送った。さらに「会った瞬間からあの頃に戻る安