フィギュアスケート男子２大会連続五輪メダリストで元世界王者の宇野昌磨と、女子で元ジュニア女王の本田真凜が２２日、東京都内で会見し、アイスダンスチーム結成と、２０２６−２７年シーズンからの競技挑戦を発表した。宇野が「このたび私たちはアイスダンスチームを結成し、競技へ挑戦することを決意しました」と発表。目標については２人で「せーの、２０３０年五輪に出場することです」と声を合わせて話した。すでに２人