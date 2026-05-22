トヨタ新型「ハリアーHEV」！トヨタのマレーシア法人は2026年3月2日、都市型SUV「ハリアー」のハイブリッドモデル「ハリアーHEV（ハイブリッド車）」を発売しています。上質な乗り心地と静粛性を備えた新型HEVに、発表直後からユーザーの関心が集まっています。1997年の初代発売以降、ハリアーは高級クロスオーバーSUVの先駆的モデルとして地位を築いてきました。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「ハリアー」を画像で見る（