地元愛知のKUHLが巨大ブースを展開5月16日〜17日の2日間にわたってAichi Sky Expo（愛知県国際展示場、同県常滑市）にて開催された「オートメッセ in 愛知2026」には、多くのメーカーやショップがブースを構え、アクセスが良好なこともあり多くの来場者でにぎわっていました。そんな会場の中でも、ひときわ大きなブースを構えていたのが、愛知に本拠を置くKUHL（クール）です。今回は8台ものデモカーを展示。東京オートサロン