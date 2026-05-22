鶴岡市によりますと、山形県鶴岡市羽黒町坂ノ下の民家の裏でクマ1頭が目撃されました。クマはその後、北に向かって行ったということです。 クマの体長はおよそ１．３メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。