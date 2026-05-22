＜OPEN UP Ladies Tournament（1日競技）◇21日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉）◇6,370ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第6戦「OPEN UP Ladies Tournament」が埼玉県にある武蔵丘ゴルフコースを舞台に開幕した。雨の中競技は進行し、前半を終えて４アンダーとした臼井蘭世が単独首位で折り返した。こちらはやってます！雨中のネクヒロ第6戦LIVE配信1打差の3アンダー2位タイには山田もゆ、倉林夏、2アンダー4位