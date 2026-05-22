三次市内で、幼稚園児たちが田植えにチャレンジしました。 田植えを体験したのは、三次中央幼稚園の年長組４７人です。 園児たちは慣れない泥の中、ロープの目印に合わせて１人が６カ所ずつ、全員で約２アールに苗を植えました。 田植え体験は子どもたちにコメができるまでを直接感じてもらおうと、毎年行なわれているもので今年で２１回目です。 田んぼの持ち主 田房健二さん「こうやって子どもたちが喜んで