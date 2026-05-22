２０日、県警察学校で学ぶ新人警察官に、警察官としての自覚と責任を持ってもらおうと拳銃の貸与式が行われました。 県警察学校で行われた拳銃の貸与式には、この春採用された初任科生とサイバー犯罪捜査官あわせて１３２人が出席し、１人ずつ緊張した面持ちで竹重幸司学校長から拳銃を受け取りました。 初任科第２６７期生 今村優花巡査「警察官が拳銃を使用する事案が発生しないということが一番なので、今後も県民の