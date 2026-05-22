広島と松山を結ぶ「ＡＩＶＩＮＴ（アイヴィント）」と名づけられた新たな高速船が、２４日から就航するのを前に船内が公開されました。 中田 蒼記者「高速船ですが揺れは感じにくく、静かで快適な乗り心地です」 公開されたのは瀬戸内海汽船の新型高速船「ＡＩＶＩＮＴ」です。安芸と伊予から名前をとって名付けられた船は燃料費が高騰するなかで新しい推進装置を採用したことで燃費や静粛性が向上したほか、揺れも軽減したと