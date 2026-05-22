プロテスト合格を目指す竹本梨奈が自身のインスタグラムを更新。親友の政田夢乃が4月15日に迎えた26歳の誕生日をお祝いしてくれたことを嬉しそうに投稿した。【写真】ピンクのカクテルが超お似合い！「ゆめりな」コンビの2ショット（全8枚）「はっぴーな日」「ゆめちゃんがとっても素敵なお店でお祝いしてくれたよ」と記すと、バースデープレートに乗ったケーキを前にしたり、写真映えのする淡いピンクのカクテルが注がれたグラス