愛好家がコレクションしたカッパのグッズ５００点が並ぶ企画展が三次市の県立歴史民俗資料館で開かれています。 この企画展は広島の猿候川近くに住み、カッパに魅せられた花輪敬三さんが集めたコレクションのうち、寄贈された１３００点を超えるもののなかから５００点が並んでいます。 頭の皿と背中の甲羅などが特徴のカッパは、昭和から現代までさまざまなグッズで身近にあり緑色の姿のものだけでなく、人形や陶器、箸置きな