＜ブリヂストンレディス2日目◇22日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの2日目。降雨によるコースコンディション不良の影響により午前11時18分から中断となっていたが、復旧のめどが立たず、午後0時45分に中止が決定した。翌朝7時から改めて第2ラウンドを行う。【ライブフォト】バンカーが水浸し…午前組の計58人はすでにラウンドをスタートしていたが、本日のスコアはすべ