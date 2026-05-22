＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ2日目◇22日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第2ラウンドが進行している。大会通算2勝の53歳・片山晋呉が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル7アンダー・6位タイの好位置でホールアウトしている。【LIVEフォト】左腕でがっちり固定片山は長尺パターをこう打つトータル11アンダー・首位タイに勝俣陵と細野勇策。2打差3位タイに小