Creepy Nutsの「オトノケ」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において自身2作目のミリオンポイントを達成した。【動画】Creepy Nuts「オトノケ」MV最新5月25日付の同ランキングで、週間0.3万PT（3,024PT）を獲得。累積ポイントが100.1万PT（1,001,475PT）に到達した。なお同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は