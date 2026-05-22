TWS（トゥアス）が、5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」の収録曲「君のすべての可能性になってあげる」のミュージックビデオ（MV）を公開した。2分59秒の映像を19日に所属事務所などのYouTube（ユーチューブ）チャンネルにアップ。バスの中に立って居眠りする様子から始まり、全体的に白いトーンのセット上で歌とパフォーマンスを披露する構成となった。17日には、韓国地上波テレビ局SBSの音楽番組「人気歌謡」に出演し、「You、You