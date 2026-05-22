これまで半世紀以上、東京・代々木八幡を拠点としてきた新劇の老舗、青年座が４月、拠点を東京・池袋に移転した。“池袋元年”として最初に上演するのは、１９５４年に行われた劇団旗揚げ公演「第三の証言」だ。演出の磯村純と、出演する横堀悦夫に聞いた。（小間井藍子）「青年座は創作劇をやって行く集団です。それによって、日本の現実を演劇の中に根を下して行きたいと願うのです」――。「第三の証言」の初演時のパンフレ