お笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が22日までにXを更新。吉本芸人によるコントの団体戦「ROPPONGIコントリーグ」への出場を辞退したことを報告し、謝罪した。同大会は、出場チーム総当たりのリーグ戦を行い、コントによる熾烈（しれつ）なバトルを繰り広げる。昨年12月から約9カ月間にわたって行われ、ネルソンズは各チームを率いるキャプテン6組中の1組として出場している。6月の対戦カードも発表されていたが、