ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の脚本を手がける八津弘幸氏が２２日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」に出演。話題を呼んだドラマ内での武田信玄の死について思いを語った。八津氏はメディアなどにはほとんど出演しないが、高田文夫とは日大の先輩後輩ということもあり出演。日大芸術学部を卒業後は、ロケバスの運転手から始まり、契約社員のような待遇ながらフジのＡＰになったという経歴も紹介。「最初はロケ