タレントはるな愛（53）が22日、インスタグラムを更新。自身の性別適合手術を執刀した恩人、故和田耕治医師の墓参りをしたことを報告し、感謝をつづった。はるなは「This is Iの和田耕司先生の命日に息子ひかり君とお墓参りに行ってきました」と報告。自身の実話をもとにしたNetflix映画「This is I（ディスイズアイ）」（松本優作監督）にも描かれる和田医師について「和田先生は私の想いに寄り添って日本で初めて性別適合手