運動会やお出かけされる方も多い今週末（23日・24日）。「晴れていても油断禁物」がキーワードになりそうだ。23日（土）東日本はまずまずの空模様、西日本は太平洋側で雨に注意沖縄では、梅雨前線の影響で大雨となる可能性もあり、荒れた天気に警戒が必要である。西日本では晴れ間があっても、太平洋側でにわか雨に注意。特に、四国や近畿南部などでは、雨具の用意を。東日本は雲が多いものの、内陸では日差しがありそう。関東では