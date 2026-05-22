秋田朝日放送 ２６日の「県民防災の日」を前に秋田県庁で２２日、地震や津波が起きたことを想定した訓練が行われました。 訓練は午前９時に男鹿半島の北西およそ７０キロを震源とするマグニチュード７．９の地震が起き、秋田県内で最大震度６弱を観測し、秋田県沿岸に大津波警報が出た想定で行われました。 県職員のほか自衛隊や県警、秋田市消防本部など１７の機関からあわせて１００人が参加し災害対策本部の設