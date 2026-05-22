160.46ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.05エンベロープ1%上限（10日間） 159.04現値 158.90一目均衡表・雲（上限） 158.4610日移動平均 158.2021日移動平均 158.06一目均衡表・転換線 157.88一目均衡表・基準線 157.56100日移動平均 156.88エンベロープ1%下限（10日間） 156.37一目均衡表・雲（下限） 155.94ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.8