秋田朝日放送 ２１日午後、秋田市の秋田自動車道で大型バイクが中央分離帯のワイヤロープの支柱に衝突し、運転していた５９歳の男性が死亡しました。 警察によりますと、２１日午後３時半ごろ秋田市濁川の秋田自動車道で秋田中央インターチェンジ方向から秋田北インターチェンジ方向に走行していた大型バイクが中央分離帯のワイヤロープ支柱にぶつかりました。この事故で、大型バイクを運転して