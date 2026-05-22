◇大相撲夏場所１３日目（２２日、東京・両国国技館）序二段は西３７枚目・翔盛（中村）が７戦全勝で優勝を決めた。６勝０敗同士の対戦で西同８８枚目・真庭山（高田川）を一気の押し出し。序ノ口デビューの先場所は６勝１敗で優勝を逃しており「ずっと優勝を意識しながら相撲を取っていた。誰と当たっても落ち着いて相撲を取って、一つ一つ優勝に向けて頑張って勝っていけた」と喜んだ。大分・中津東高出身で今年１月の初場所