脊髄梗塞の診断を受けたと２０日に公表した元中日でハヤテの石川翔投手（２６）が２２日、自身のインスタグラムでリハビリ開始を報告した。２０日の投稿の下部にコメントを加え、「皆様の温かいお言葉に救われました。心から感謝いたします。もうさっそくリハビリを開始しています」と報告。「今まで当たり前にしていた簡単な動きが、頭ではイメージできるのに実際は全く動かず落ち込みますが、コツコツ焦らずやっていきたいと思