2015年以来11年ぶりに、名古屋市東山動植物園で「ミカドアナナス」が開花しました。 【画像を見る】どんな植物？11年ぶりに開花した｢ミカドアナナス｣ ブラジル固有 巨大なパイナップル科の植物 名古屋市東山動植物園によりますと、ミカドアナナスとは、ブラジル固有の巨大なパイナップル科の草本植物で、標高1200～2000mの岩崖という過酷な環境で育ちます。現地では花茎が高さ5mに達することも。 一株で約500個もの花を咲