フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で会見に臨んだ。宇野さんは「このたび、私たちは、アイスダンスチームを結成し、競技に挑戦することを決意しました。２０２４年１０月頃に２人でこの決断をし、アイスダンスに真剣に取り組み、今日まで歩んできました」と語った。本田さんも「私たちは今年の秋の大会より、選手として競技に出場す