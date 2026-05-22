家で仕事や家事をこなして、ホッと一息つきたいときは、いつもより優雅なティータイムを演出したいですよね。そこでオススメなのが、いつもの「ドリップコーヒー」がマイルドになる淹れ方！ 会社にいるときは濃い目のコーヒーを好んでいた人も、家ではちょっと優しい味わいがちょうどよいことも。マイルドな口当たりのコーヒーでリラックスしてみませんか？ ドリップコーヒーを甘く淹れるワザ「水」を使うのがコツ １.カップにセ