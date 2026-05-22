歌手・はいだしょうこ（47）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自動車教習所での驚きのエピソードを語った。同番組には「歌と体操W元お姉さん」として、今年3月にNHK「おかあさんといっしょ」を卒業した“初代体操のお姉さん”秋元杏月とともに登場した。宝塚歌劇団を退団後、2003年に24歳で“19代目歌のお姉さん”に就任したはいだは「（退団するにあたり）“歌のお姉さんに決まっ