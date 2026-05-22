こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した惑星状星雲「NGC 6369」。へびつかい座の方向、地球から約3500光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した惑星状星雲「NGC 6369」（Credit: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)）】太陽のような恒星は、晩年を迎えると主系列星から赤色巨星に進化し、外層から周囲へとガスや塵（ダスト）を放出するようになります。やがて、ガスを失った星が赤色巨星から白色矮星へ