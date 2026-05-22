きょう22日（金）午後も、関東は雨が降ったりやんだりでしょう。いったん雨がやんでも、雨具は手放さない方がよさそうです。また、東京の最高気温は20℃に届かず、ヒンヤリと感じられるでしょう。雨具とともに上着も手放せません。【画像で見る】 全国の週間天気予報23日(土)〜29日(金)東京は最高気温でも17℃きょう午後も東北南部、関東、北陸、東海、近畿北部から山陰付近で雨が降りやすいでしょう。東海から西では蒸し暑く感