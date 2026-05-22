ナフサを原料とする包装資材の価格高騰などがおきている中、企業の対策が広がっています。オイシックス・ラ・大地が展開する食品宅配サービス「らでぃっしゅぼーや」では、バナナやタマネギなどを配送する際にナフサ由来の袋に入れていました。しかし、この袋をめぐり業者から値上げや納期遅れが起きていることで、先週から、包装を紙に切り替えたり、野菜をそのままに箱詰めする「バラ入れ」配送を始めています。この取り組みで、