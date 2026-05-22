ゴールデンステイト・ウォリアーズのHC（ヘッドコーチ）続投を決断したスティーブ・カーが、現地メディア『NBC Sports Bay Area』のインタビューに出演。現在のチーム状況や今後の展望について語っている。 カーHCは、「今は組織にとっての転換期なんだ」とコメントし、これまで築いてきた“王朝”と現在の立ち位置の違いについて率直に言及した。 「11年間は、チ