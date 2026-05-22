5月22日、B1西地区の広島ドラゴンフライズは、一挙9選手との2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。 選手契約継続は発表されたのは、寺嶋良、伊藤達哉、ロバーツケイン、上澤俊喜、渡部琉、山崎稜、晴山ケビン、三谷桂司朗、佐藤涼成の9名。佐藤以外の8名は複数年の契約期間内となり、佐藤とは来シーズン以降の複数年契約に合意した。 今回発表されたチーム編成について、