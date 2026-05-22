リーダー電子が続伸している。２１日の取引終了後に、３１年３月期を最終年度とする中期経営指針を発表しており、最終年度の収益見通しとして営業利益１２億円（２６年３月期２６００万円）を掲げていることが好材料視されている。「計測機器メーカー」から「映像・通信ソリューション企業」へと進化を目指すとしている。 出所：MINKABU PRESS