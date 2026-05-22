日揮ホールディングスが大幅高で４日続伸している。この日、イギリスのコンフィギュアリング社と自動エンジニアリングツールの開発に関する基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、好材料視されている。 コンフィギュアリング社は、建築・インフラ分野の設計を自動化するエンジニアリングソフトウェア会社。今回のＭＯＵに基づき両社は、日揮グループの技術及び知見をコンフィギュアリング社設計