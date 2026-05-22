Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅが大幅高。株価は一時、前日に比べ約１８％高に買われた。野村証券は２１日、同社株の目標株価を１７５３円から２０８２円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。海外展開の加速を見込み目標株価を見直した。小型ＳＡＲ衛星運用企業は世界で５社程度にとどまり運用機数も限定的だが、国家安全保障需要が欧州やアジアで拡大し、中期では米国市場も有望。このなか、同社の