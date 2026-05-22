午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８５１、値下がり銘柄数は６７０、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、情報・通信、電気機器など。値下がりで目立つのは水産・農林、保険、不動産など。 出所：MINKABU PRESS