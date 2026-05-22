ＴａｌｅｎｔＸが７日ぶりに反発している。この日、ＡＩネイティブ採用を実現するタレントアクイジションプラットフォーム「ＭｙＴａｌｅｎｔＰｌａｔｆｏｒｍ」内のリファラル採用サービス「ＭｙＲｅｆｅｒ」が、マブチモーターに採用されたと発表しており、好材料視されている。 マブチモーターは、採用活動強化の一環としてリファラル採用の推進に注力しており、今回の採用はその