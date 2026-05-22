片倉工業が後場急上昇している。午後０時３０分ごろ、２６年１２月期連結業績予想について、最終利益を５２億円から７２億５０００万円（前期比２５．８％増）へ上方修正したことが好感されている。 同社は２１日の取引終了後に、ヒューリックが実施する株式売り出しに売出人の１社として参加し１８５万３０００株を売却すると発表。その後、売却価格が決定されたことに伴い、投資有価証券売却益２９億７１００万円を