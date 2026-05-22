今っぽい見た目も◎な「濃厚バナナシェイク」【写真で作り方を見る】たったこれだけ！ミキサーいらずの濃厚「バナナシェイク」の作り方「冷たくて甘いものが飲みたい！」そんなときには、袋ひとつで作れるこのレシピにおまかせ。バナナ、アイス、牛乳の3つがあれば、あっという間に完成します。ミキサーを使わないので後片づけもスムーズですよ。■バナナシェイク＜材料・2人分＞・バナナ…1本（100g） ・バニラアイスクリ