たんぱく質をプラスして栄養バランスも◎！キャベツのあえもの2品【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品野菜や海藻などの食材を、みそやごまなどのあえ衣と混ぜ合わせるだけでできる「あえもの」は、日本の伝統的な副菜です。今回はキャベツをメインにして、梅干しとあえる梅あえ風、豆腐とあえる白あえ風の、2種類のあえものレシピをご紹介！どちらもたんぱく質を加えて