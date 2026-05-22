タンスのゲンは5月20日に、接触冷感生地に銀イオン加工を施すことで、清潔で快適な睡眠を実現するリバーシブル仕様の敷パッド「AG-COOL」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、マリンネイビー、フロストブルー、アイスグレー、エクルベージュの4色。価格は、シングルが1799円、セミダブルが2222円、ダブルが2599円。●夏でも快適なひんやり設計「AG-COOL」は、接触冷感生地を