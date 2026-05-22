22日13時現在の日経平均株価は前日比1679.04円（2.72％）高の6万3363.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は851、値下がりは670、変わらずは42。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を620.29円押し上げている。次いでファストリ が154.47円、東エレク が111.63円、ＴＤＫ が106.10円、フジクラ が98.15円と続く。 マイナス寄与度は15.84円の押し下げで東京海上 がトップ。以下、三井物 が6.24円、