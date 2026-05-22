大切な盆栽を猫に落とされた!?【漫画】本編を読む元極道と野良猫――。「仲がいいのか悪いのかわからないけど、ほっこりする」「猫の無表情がたまらなくかわいい」一度読んだ人は、ハマって抜け出せなくなる片倉頼(@kata_yoli)さんの「オヤジとにゃん吉」を紹介しよう。どちらも世知辛い世の中を生き抜いてきた強者同士の戦いがおもしろい。■「猫の気持ちは人間にはわからない」絶妙な距離感が作品の魅力【漫画】『オヤジとにゃん