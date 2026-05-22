中国科学院古脊椎動物および古人類研究所の徐光輝研究員が率いる研究チームが5月21日に明らかにしたところによると、同研究チームと山西自然博物館は中国北部山西省晋中市にある三畳紀地層で発見した化石が、約2億4200万年前の大型のケラトドゥス目ハイギョの化石であることを確認しました。このハイギョの全長は約1．62メートルで、これまで東アジア地域で発見されたケラトドゥス目動物化石のうち、骨格の接続状態が最も良好に保